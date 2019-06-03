Türkiye'nin inşa ettiği Cibuti Dostluk Barajı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yaıplan yazılı açıklamada, 3 Mayıs 2014 tarihinde Ankara'da Türkiye ve Cibuti arasında 'Su Alanında İşbirliği Anlaşması' imzalandığı, bu kapsamda Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'yi taşkınlardan korumak amacıyla Ambouli Nehri üzerinde baraj yapımı konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Bu doğrultuda projelendirilen Ambouli QUEAH (Dostluk) P-17 Barajı'nın inşaası için hibe anlaşmasının iki ülke arasında 24 Temmuz 2016 tarihinde imzalandığı hatırlatılarak, "Temelden 71 metre yükseklikte ve 16 milyon avro bedelle inşa edilecek barajın, 24 Nisan 2017 tarihinde de yer teslimi yapılmış, barajın kazı çalışmalarına başlandı" denildi.

Bu çerçevede Türk ve yerel kaynaklı işçilerin çalıştığı barajın gövde dolgusunun ve inşaatın tamamlandığı belirtilerek, "Barajın su tutarak hizmete başlaması ile bölgedeki insanlara içme ve kullanma suyu temin edilecek. Ayrıca baraj Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'yi de taşkın zararlarından koruyacak" ifadelerine yer verildi.

(DHA)