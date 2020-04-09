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  3. Türkiye'nin en yaşlı ayısı Meyvan'dan üzücü haber

Türkiye'nin en yaşlı ayısı Meyvan'dan üzücü haber

Türkiye'nin en yaşlı ayısı Meyvan'dan üzücü haber

Hayvanları Koruma Derneği (HAYKOD) tarafından bir barınakta bakılan Türkiye'nin en yaşlı ayısı 31 yaşındaki Meyvan öldü.

Hayvanları Koruma Derneği (HAYKOD) tarafından bir barınakta bakılan Türkiye’nin en yaşlı ayısı 31 yaşındaki Meyvan öldü.

Türkiye’nin en yaşlı ayısı olarak bilinen 31 yaşındaki Meyvan’ın hikayesi bir Mehmetçiğin onu ölü annesinin yanında bulup sahiplenmesiyle başladı. Meyvan’ı bulan Mehmetçik tezkere alıp evine giderken düzenlenen hain pusuda şehit düşmüş, vasiyetinde ise Meyvan’ın annesine verilmesini istemişti.

Şehidin annesine verilen Meyvan bir süre sonra çalınmıştı. Ayıyı bulan HAYKOD, Meyvan’a yıllardır kedi ve köpeklerin bulunduğu barınakta bakıyordu. HAYKOD Başkanı Gamze Erkök, Meyvan’ın öldüğünü ve yapılan incelemelerin ardından gömüleceğini açıkladı.


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