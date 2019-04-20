Türkiye'den dünyaya yeni çocuk vizyonu

Konu hakkında açıklama yapan, Çocuğa Değer Katanlar Derneği yönetim kurulu başkanı Dr Öğretim Üyesi Hamit Akçay, ‘Çocuğa Değer Katanlar Derneği’nin Türkiye’de ve dünyada çocuk ile ilgili olarak yepyeni bir bakış açısı ile yeni bir vizyonu hayata geçirdi’ diyerek, tüm dünyaya çocuğa değer katma fikrini merkeze almayı önerdi. Ve sözlerine ‘Kurumlar ve kişilere çocuğa nasıl değer katacaklarını düşündürüyoruz ve teşvik ediyoruz. Çünkü çocuğa değer katmak, insanlığa değer katmaktır. Çocuğa değer katmak daha iyi bir dünya için çaba göstermektir’ diye devam etti.

Çocuk hususunda dünyada git-gel’lerin (ifrat ve tefritin) yaşandığını belirten Dr Hamit Akçay bir tarafta çocuğa tanrı muamelesi yapan fetişist yaklaşımlar, diğer tarafta çocuğa hak ettiği sevgi ve merhameti çok görenler var. Biz çocuktan, çocuk masumiyetinden ilham alarak, ona gelişim fırsatı sunacak bir yaklaşımı Türkiye’nin ve dünyanın gündemine sokuyoruz dedi.

ÇOCUKLAR TÜRKİYEYİ BİR ARAYA GETİRDİ

Samimiyet ve gayretle bir grup gönüllü ile yola çıktıklarını belirten Dr Hamit Akçay, bir kez daha halkımızın geniş gönüllüğüne şahit olduklarını belirtti. Çocuğa Değer Katanların bir toplumsal harekete dönüştüğünü belirten Akçay “Çocuğa Değer Kat” sloganının tüm toplumsal kesimlerce kabul gördüğünü ifade etti. Sosyal medyada da “Çocuğa Değer Kat” mottosu ile bir kampanya yürüttüklerini ifade eden Akçay, kampanyaya pek çok ünlü ismin destek verdiğini belirtti. Kampanya vesilesiyle siyasetçiler, sanatçılar, akademisyenler başta olmak üzere herkesin kendi söylem ve yaklaşımı ile Çocuğa Değer Katmaya davet etti. Dr Akçay tüm bunlar çocukların aslında toplumu bir araya getiren unsur olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kampayaya destek veren bazı ünlü isimler ise şunlar oldu: İlber Ortaylı, Haşmet Babaoğlu, Yeşim Salkım, Selman Öğüt, İsmail Küçükkaya, Murat Kekili, Erkan Petekkaya, İbrahim Sadri, Mavisel Yener, Ömer Döngeloğlu, Mesut Uçakan, Ersin Korkut, Resul (Rapçi), Geeflow, Said Ercan, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu

BUGÜN ÇOCUĞA DEĞER KATMAK İÇİN NE YAPTIN?

Çocuğa Değer Katanlar hareketi kurumlara, işletmelere, sanayi kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına da bir toplumsal sorumluluk yüklüyor. Onlara ürünlerini, üretimlerini çocuğun faydasına olacak şekilde yeniden düşünmelerini, tasarımlamalarını salık veriyor. Çocuğa Değer Katanlar ödülleri kurumlar açısından büyük bir itibar sağlıyor.

KİMLER ÖDÜLLE ADAY

Çocuğa Değer Katanlar Derneği bu yıl otuz farklı kategoride “Çocuğa Değer Katanları” belirlemeye çalıştı. Kurum ve kişiler yapmış oldukları çalışmaları ile www.cocugadegerkatanlar.org adresinden başvurularını yaptılar. Ayrıca seçici kurul titiz bir araştırma ile araştırma yaparak, kurum ve kişilerin çocuk için yapmış oldukları çizgi üstü çalışmaları derledi. Akademisyenler, kamu kurumları, Sivil toplum kurumları ve işlemeler ayrı kategorilerde ele alındı. Ticari işletmeler kategorisinde, ETİ, Muratbey Peynirleri, Reis Gıda, Duru Bakliyat, LCW, gibi kurum ve kuruluşlar yapmış oldukları projelerle ödüller için aday gösterilirken kamu oyunda bilinen pek çok isim de bu kapsamda değerlendirildi.

İCRAAT KADAR SÖYLEM DE MÜHİM

Özellikle son yıllarda çocuk istismarı başta olmak üzere, merkezinde çocuğun olduğu pek çok sorun ülke gündeminde yer almaktadır. Savaşın çocukları, mülteci çocuklar, ihmal ve kasıta dayalı çocuk ölümleri, kötü ve sağlıksız beslenen çocuklar, yetersiz çocuk eğitimi gibi sorunlar bu bağlamda sayılabilir. Genellikle bu sorunlara karşı toplumsal fevri çıkışlar yapıldığını ve bir müddet sonra ise hiç olmamış gibi sorunların unutulduğunu ifade eden Hamit Akçay, kalıcı farkındalık ve duyarlılık için bilgi ve değer üretmek gerektiğini ve çocuğa değer katanlar hareketinin bu görevi yerine getirdiğini belirtti. Organizasyon kapsamında hem eğitsel çalışmalar yapıldığını hem de çocuk konusunda takdir edilesi çalışmalar yapan kurum ve kişilerin ödüllendirildiğinin altını çizen Akçay; sadece tepkisel davranan çoğunluğun yanı sıra sessiz sedasız çalışan ve değer üreten bir kitlenin de var olduğunu bu kişilerin bir karşılık beklemeyen özverili kişiler olduklarını ifade etti. Biz de kurum olarak bu kişilere ulaştık ve toplumumuz adına en azından kendilerine teşekkür etmeyi bir borç bildik dedi.

Bu yıl programın konuşmacılar, içerik ve paydaşlar bakımından çok zengin olduğunu belirten Dr Hamit Akçay, program akış ve içeriği hakkında şu bilgileri de paylaştı.

KONUŞMACILAR

• Doç Dr Özgül Polat

• Prof Dr Mustafa Koç

• Prof Dr Nabi Avcı

• Mavisel Yener

• Yavuz Bülent Bakiler

• Prof Dr Servet Özdemir

• Ayşen Oy

• Dr Aylin Sözer Çapan

• Nihal Birtek Özdemir

• Sevim Ateş

PAYDAŞ KURUMLAR

• ÖZKURBİR

• İTO

• HİNDİSTAN KONSOLOSLUĞU

• FENERBAHÇE BASKETBOL TAKIMI ALT YAPI

• TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU

• ÖNCÜ EĞİTİMCİLER Derneği

• OKED

• Eyted

• KÂŞİF ÇOCUK AKADEMİSİ

• GESEDER

• ÖZDER

• BAŞAKŞEHİR ANAOKULLAR BİRLİĞİ

• PEDOGOJİ DERNEĞİ

• HİNDİSTAN KONSOLOSLUĞU

• MACARİSTAN KRAL ATİLLA AKADEMİSİ

JÜRİ ÜYELERİ

• Prof Dr. Deniz Ülkü Arıboğan (Akademisyen)

• Ahmet Kot ( Şair )

• Mesut Uçakan ( Yönetmen )

• Erol Erdoğan ( Sosyolog )

• Prof Dr Kemal Sayar ( Akademisyen)

• Said Ercan ( Usmed Başkanı)

• Mehmet Teber ( Klinik Psikolog )

• Hami Koç (Özkurbir Başkanı)

• Gökhan Eroğlu (Öncü Eğitimciler Derneği Başkanı)

• Dr. Hamit Akçay (Akademisyen)

• Hanife Okudan (Psikolog)

• İsrafil Kuralay (İTO Başkan Yrd)

PERFORMANS

• GeeFlow (Rap Grubu)

• Hindistan Puppet Show

• Jade Dans Gurubu

PROTOKOL

• Ziya Selçuk (Milli Eğitim Bakanı)

• Zehra Zümrüt Selçuk (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı)

SPONSORLAR

• İTO (Ana Sponsor)

• Simit Sarayı ( İkram Sponsoru)

• Martı Yayınları (Oturum Sponsoru)

• TRT Medya Sponsoru

• Albayrak Medya (Medya Sponsoru)

• TCDD (Konaklama Sponsoru)