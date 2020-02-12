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Türkiye en çok Rus gelin aldı

Türkiye en çok Rus gelin aldı

2019 yılında Alanya'ya tatil yapmaya gelen 312 yabancı kadın, Türk erkekleriyle evlendi. Yabancı evlilik sayısında 77 Rus gelin, ilk sırada yer aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil yapmaya gelen birçok yabancı turist kadın, Türk erkekleriyle evlenerek yuva kurdu.

ALMANYA İKİNCİ SIRADA

Alanya'da, 2019 yılında, 312 yabancı kadın Türk erkeklerle evlendi. İlçede yerleşik yaşayan yabancılar kadar, tatil yapmaya gelen kadınlar da Türk erkekleriyle evlenerek dünyaevine girdi. Alanya'ya en çok Rus gelin geldi. Evlenen yabancı kadınlar arasında Ruslar ilk sırada yer aldı. 2019'da ilçede 77 evliliğin yapıldığı Rusya en çok gelin alınan ülke olurken, Almanya 37 gelinle ikinci, Ukrayna ise 33 gelinle üçüncü, Kazakistan 32 gelinle dördüncü sırada yer aldı.

(DHA)


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