Türkçedeki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir?
Türkçedeki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Yayın hayatına uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden Kim Milyoner Olmak İster birbirinden zor sorularla izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Türkçedeki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 18 Nisan Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...
TÜRKÇEDEKİ AY ADLARINDAN HANGİLERİ SÜMERCE KÖKENLİDİR?
A: Şubat ve Mart
B: Nisan ve Temmuz
C: Mayıs ve ağustos
D: Haziran ve eylül
Doğru cevap: B Nisan ve Temmuz