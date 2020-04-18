Türkçedeki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 18 Nisan Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



TÜRKÇEDEKİ AY ADLARINDAN HANGİLERİ SÜMERCE KÖKENLİDİR?



A: Şubat ve Mart



B: Nisan ve Temmuz

C: Mayıs ve ağustos

D: Haziran ve eylül

Doğru cevap: B Nisan ve Temmuz

Acun Ilıcalı yarışmacıların üzerine yürüdü! Survivor'da gergin anlar