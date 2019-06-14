14 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 08:00
Türk ressama ABD'li kızından babalık davası
Bugünkü adı Mimar Sinan olan Güzel Sanatlar Akademisi’ne 1963’te kabul edilmeyen ancak Türkiye, Avrupa ve ABD’de çok sayıda açtığı sergiyle adını duyuran Ergin Atlıhan, “Lillianne Sara benim kızım. Kendisi Türkiye’deki haklarımdan faydalanması için dava açtı. Bodrum Yalıkavak’ta kuracağım Anti-Akademi’de güzel sanatlara kabul edilmeyen öğrencilerin içindeki cevher burada çıkarılacak. Kızım da dava bittikten sonra Anti-Akademi’de çalışacak” dedi.
Ergin Atlıhan kızının doğumunu Türk makamlarına bildirmedi. Bu yüzden Lillianne Sara’yı Türkiye’de nüfusuna geçiremedi.