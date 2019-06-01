Türk öğrenci ABD'deki üniversiten aldığı ödüller ile gururlandırdı

9 sene önce Türkiye’den Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen Esra Sürmen, Wilmington Üniversitesi Muhasebe bölümünü 3.39 not ortalamasıyla bitirdi.

Wilmington Üniversitesi’nin internet sitesinde yer alan habere göre Esra Sürmen sadece başarılı bir öğrenci değil, aynı zamanda topluma yaptığı katkılardan dolayı da Mütevelli Heyeti Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

Türk toplumuna yardım için uzun saatlerini ayıran Sürmen, ihtiyacı olanlara mentörlük ve İngilizce konusunda ücretsiz dersler de veriyor. Haberde ayrıca yeni mezun Sürmen’in Wilmington Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilerine de liderlik yaptığı yer aldı.

Troy Granite sirketinin muhasebe bölümünde çalışan başarılı öğrenci, sonbahar döneminde İşletme alanında yüksek lisans yapmak istiyor.

Esra Sürmen “Sadece okul başarımla değil, insanlara nasıl yardımım dokunabilir diye de düşünüyorum. Kişisel olarak karşılaştığım zorlukları başka insanlar yaşamasın diye onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İnsanların yardıma her zaman ihtiyacı vardır, fakat sormanız ve ilgilenmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

(Forum USA)