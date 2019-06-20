Türk emniyeti 12 ton esrarı yakalattı

Emre ÖZTÜRK

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı, Akdeniz’de Cezayir açıklarında bir gemide uyuşturucu bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, narkotik ekipleri söz konusu geminin bilgilerini ve koordinatlarını İtalya ve İspanya’daki muhataplarına iletti. 17 Haziran’da Cezayir’deki Oran Limanın’dan kalktıktan kısa süre sonra İtalyan ve İspanyol güvenlik görevlilerinin uluslararası sulardaki Moldova bayraklı “ELG” isimli gemiye baskın düzenlediği öğrenildi. 79 metre uzunluğundaki ticari konteynır gemisindeki aramada 12 ton toz esrar maddesi ele geçirildi.

8 mürettebat tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan Ukrayna uyruklu 8 kişilik gemi mürettebatı İspanya’daki Cartagena Limanı’na getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin tutuklandığı bildirildi.

Moldova bayraklı 'ELG' isimli gemi Cartagena Limanı’na çekildi.