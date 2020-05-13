Türk Dil Bayramı nedir? 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlama sözleri burada!

Türk Dil Bayramı nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlama sözleri de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Karaman'da bu yıl 743. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri korona virüs tedbirleri sebebi ile sosyal mesafe kuralına uyularak sade bir törenle kutlandı. Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından 13 Mayıs 1277'deki fermanıyla Anadolu'da ilk kez devlet dili olarak kabul edilmesinin üzerinden tam 743. yıl geçti. Türk Dil Bayramı'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TÜRK DİL BAYRAMI NEDİR?



Karamanoğlu Mehmet Bey'in 742 yıl önce verdiği ve böylece Türkçenin ilk kez resmi dil kabul edildiği fermanın yıl dönümü 13 Mayıs, Karaman'da Türk Dil Bayramı olarak kutlanıyor.

“Türkçenin başkenti” olarak bilinen ilde, Karamanoğlu Mehmet Bey’in 1277’deki “Şimden girü, hiç kimesne, kapuda, divanda, mecliste ve seyranda, Türk dilinden gayrı söz söylemeye… (Bugünden sonra hiç kimse, dergahta, divanda, mecliste ve sarayda, Türkçeden başka dil konuşmayacaktır.)” fermanı ışığında gerçekleştirilen etkinliklerde, dilin önemi ve korunmasına işaret ediliyor.

13 MAYIS TÜRK DİL BAYRAMI KUTLAMA SÖZLERİ BURADA!



Ey Türk, diline sahip çık.

Vatanına sahip çıktığın gibi diline sahip çık.

Dilin senin geleceğindir.Dilini yaşat ki Türk milleti var olsun.

Dil kültürün ortak değeridir.

Türk dili en güzel diller arasındadır.

Bir millet dili kadar güçlüdür.

Yozlaşan bir dil, bir milletin yok oluşunun habercisidir.

KARAMANOĞLU MEHMED BEY KİMDİR?

Mehmed ya da Karamanoğlu Mehmed Bey, Karamanoğulları Beyliği’nin kurucusu ve ilk hükümdarı. Subaşı olan Karaman Bey'in en büyük oğludur. Doğum tarihi belli olmayıp ölümü 1280'dir. Mehmet Bey askerî ve idarî yönden bilgili bir devlet adamı idi. Bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük önem vermiştir.

1276 yılında gerçekleşen bu olay Karamanoğullarının şöhretinin artmasına sebep olmuştur. Karamanoğlu Mehmet Bey kazandığı başarıları Memluk Sultanı Baybars’a bildirmiştir. Sultan Baybars’ın Elbistan sahrasında 15 Nisan 1277’de Moğol kuvvetlerini yenmesi Karamanoğlu Mehmet Bey’i cesaretlendirmiştir. Mehmet Bey, Memluk sultanının Moğol ve Selçuklu kuvvetlerini yendiğini haber alınca Aksaray’a hücum etmiş ancak başarılı olamamıştır.

Onun zamanında Niğde, Aksaray, Kayseri, Sivas, Ankara, Konya, Akşehir, Afyon ve Kütahya Karamanoğlu hâkimiyetine katılmıştır. Konya’yı zapt ederek, babası Karaman Bey’in intikamını almıştır. Mehmet Bey Konya’yı aldıktan sonra Selçuklu tahtına, Sultan II. İzettin Keykavus’un oğlu Gıyasettin Siyavuş’u (Cimri) 12 Mayıs 1277’de çıkartmıştır.

Karamanoğlu Mehmet Bey, 1277 yılında Karadağ yakınlarındaki Kızıldağ’da Selçuklu sultanı ile birleşen Tatar Hasan Giray Han ve ordularıyla girdikleri savaşta kardeşleri Halil ve Kasım Beylerle birlikte şehit olmuştur. Bazı kaynaklarda yanındaki şehit olan kardeşleri Tanu ve Zekeriya olarak nakledilmiştir. Mezarı Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Balkusan Köyü’nde bulunmaktadır.