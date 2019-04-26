Turistlerin özçekim yaptığı esnada çantalarını çalan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde asayiş uygulaması başlatıldı. Kurt Kapanı-5 uygulaması kapsamında, Beyoğlu’nda durdurulan araçlar didik didik arandı. Taksim Meydanı’nda yapılan uygulamada polis ekipleri, sürücülerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakarken, durdurulan araçların bagajları da didik didik arandı.

Taksim Meydanı’nda oluşturulan kapama noktasına yakın olan bir otelin önünde turistlerin öz çekim yaptığı esnada çantalarını çalan 18 yaşından küçük 2 kız taksiyle kaçmaya çalıştıkları esnada görevli polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine gönderildi.

İHA