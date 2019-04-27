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  3. Turistleri taşıyan minibüs Nemrut Dağında kaza yaptı: 12 yaralı

Turistleri taşıyan minibüs Nemrut Dağında kaza yaptı: 12 yaralı

Turistleri taşıyan minibüs Nemrut Dağında kaza yaptı: 12 yaralı

Son dakika... Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı’na günbatımını seyretmek için giden turistleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. İlk bilgilere göre kazada 11 turist ile birlikte şoför olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesi Nemrut Dağı yolu Arsemia Ören Yeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nemrut Dağı'na turistik gezi için gelip günbatımını seyrettikten sonra şehre geri dönen minibüs yolda şarampole yuvarlandı.

İlk bilgilere göre, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 11 turist ile birlikte şoför olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İHA

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