Tunceli'de yıkanmış kıyafetteki 'kan' ve 'tırnaktaki doku' doku sayesinde çifte cinayetler çözüldü

Olay, 21 Nisan Pazar günü meydana gelmişti. Pertek ilçesi Kaledibi Mahallesi'nde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 3 çocuk annesi 61 yaşındaki Gülsüm Taş ile 30 yaşındaki oğlu Cafer Taş, evlerinde bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğlu ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekibin çalışması sonucu anne Gülsüm ve oğlu Cafer Taş'ı öldüren kişinin cinayet şüphelisi olarak tutuklanarak cezaevine konulan Erkan Kos (38) olduğu kesinleşti.

Olayın yaşandığı gün cinayetlerle ilgili il ve ilçe emniyet müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip son derece titiz bir çalışma yaptı. Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik çok yönlü ve geniş kapsamlı çalışmaları sırasında, 12 şahsın bilgi amaçlı ifadesine başvurdu. Çalışmaları belirli bir neticeye getiren polis, cinayet olayı ile ilgili 6 şahıs tespit etti. İlk düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, saklanan asıl şüpheli Erkan Kos'un (38), Adıyaman'ın Besni ilçesinde olduğu belirlendi. Şüpheli, ilçede yapılan operasyonla gözaltına alındı.

6 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken, Erkan Kos, tutuklanarak Elazığ'daki kapalı cezaevine gönderildi.

İHA