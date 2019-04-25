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  3. Tunceli'de 3 girişli mağarada terörist cesedi ele geçirildi

Tunceli'de 3 girişli mağarada terörist cesedi ele geçirildi

Tunceli'de 3 girişli mağarada terörist cesedi ele geçirildi

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında 3 girişli yer altı mağarasına düzenlediği operasyonda 1 teröriste ait olduğu değerlendirilen ceset, 6 patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

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Valilik açıklamasında;"Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, 3 girişi bulunan doğal mağara içerisinde 1 erkek  BTÖ mensubuna ait olduğu değerlendirilen ceset ele geçirilmiştir"denildi.

Operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda ele geçirilenlerle ilgili de bilgi verilen açıklamada;"6 adet EYP düzeneği, 62 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 10 adet şarjör kütüklüğü, 9 adet büyük tüp, 7 adet küçük tüp, 1 adet jeneratör, 3 adet akü, 20 adet devre kartı, 1 adet pil bloğu, 10 adet terörist kıyafeti, 20 çift mekap ayakkabı, 1 adet dürbün, 5 adet şemsiye, 200 m elektrik kablosu,  50 adet pil, 1  adet dikiş makinesi, 1 adet kıyma makinesi, 4 adet soba, 100 m branda, 1 adet semaver, 5 adet battaniye, 50 m halat, 1 adet fırın, 1 adet güneş paneli, 1 adet silikon tabancası, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 6 adet EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir"ifadelerine yer verildi.

Terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürüldüğü de aktarıldı.

(İHA)

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