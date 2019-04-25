Tümör hastası kardeşlere doğum günü sürprizi

Van'da, İpekyolu Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ile Umut İnsani Yardım Derneği Başkanı Mesut Bedir, kanser hastası olan ve evde eğitim gören Yağmur ile ağabeyi Mikail Kipici için doğum günü sürprizi hazırladı, çocuklara hediyeler dağıttı. Irgat Mahallesi'ndeki evlerinde eğitim gören kanser hastası 10 yaşındaki Yağmur ile 13 yaşındaki ağabeyi Mikail'in öğretmenleri Özlem Özgökçe, ailenin maddi durumunun iyi olmaması dolayısıyla çocuklar için etkinlik düzenlemeye karar verdi.

Durumu bildirmesi üzerine Umut İnsani Yardım Derneği Başkanı Bedir ile İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuzer tarafından Yağmur ve Mikail için doğum günü sürprizi hazırlandı. Kipici ailesinin evine konuk olan Bedir, dernek üyeleri ve Yavuzer, pasta kesip kardeşlere hediyeler verdi.

Yavuzer, AA muhabirine, 5 yıldır sağlık sorunu yaşayan öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için evlerinde eğitim gördüklerini söyledi. Doğum günü olan Yağmur'u mutlu gününde yalnız bırakmadıklarını ve bu sevince Mikail'i de ortak ettiklerini anlatan Yavuzer, "Evlerinden dışarıya çıkamayan kardeşlerin yanlarında olarak mutluluklarını paylaşmak istedik. Buraya geldik çocuklarımızla bir gün geçirdik hem de doğum gününü kutladık." dedi.

"ÇOCUKLARIN TEDAVİLERİNİ DE ÜSTLENDİK"

Dernek Başkanı Bedir de faaliyetlerini sürdürdükleri 3 yılda birçok çocuğa ulaştıklarını ifade etti. Yağmur ve Mikail'i de mutlu görmek için etkinlik düzenlediklerini dile getiren Bedir, "Amacımız zor şartlarda eğitim gören, özelikle kırsaldaki çocuklarımıza ulaşıp onlara destek olmaktır. Ayrıca bu çocuklarımızın İzmir'de tedavilerini derneğimiz üstlenecek." diye konuştu.

Irgat İlkokulu Müdürlüğü de yapan Özgökçe, maddi sıkıntılar nedeniyle ailenin uzun süredir çocukları için doğum günü etkinliği hazırlayamadığını anlattı. Bunun üzerine çocuklara sürpriz yaptıklarını ifade eden Özgökçe, "Sosyal medyadan ulaştığımız dernek hemen harekete geçti. Çocuklarla ilgili bilgileri aldıktan sonra sadece iki çocuğumuzla sınırlı kalmayıp 85 öğrencimize de oyuncak dağıttı. Çocukların mutluluğunu kelimelere dökemiyorum." dedi.

Anne Yıldız Kipici de çocuklarına doğum günü etkinliği hazırlayan ekibe teşekkür etti. Yavuz ve dernek üyeleri, Irgat İlkokulunda öğrencilere oyuncak ve çeşitli hediyeler de dağıttı.

(AA)