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  3. TSK için eğitilen ilk yerli ırk köpeği

TSK için eğitilen ilk yerli ırk köpeği

TSK için eğitilen ilk yerli ırk köpeği

Bursa’nın Gemlik İlçesi’ndeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı, 12 farklı köpek ırkının üretim ve eğitim faaliyetleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne önemli katkı sağlıyor.

7 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimler sonunda yetiştirilen köpekler, görev yerlerine sevk ediliyor.  Trabzon’da kullanılan yerli ırk ‘Zerdava’nın, askeri alanda eğitilmesine karar verildi. 

MAYIN EĞİTİMLİ

Eğitimleri 2018 yılında tamamlanan ‘Zerdava’ cinsi köpekler; mayın, bomba, narkotik madde arama ve canlı kurtarma köpeği olarak kullanılan ilk yerli ırk oldu. 

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