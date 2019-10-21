TSK için eğitilen ilk yerli ırk köpeği

7 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimler sonunda yetiştirilen köpekler, görev yerlerine sevk ediliyor. Trabzon’da kullanılan yerli ırk ‘Zerdava’nın, askeri alanda eğitilmesine karar verildi.

MAYIN EĞİTİMLİ

Eğitimleri 2018 yılında tamamlanan ‘Zerdava’ cinsi köpekler; mayın, bomba, narkotik madde arama ve canlı kurtarma köpeği olarak kullanılan ilk yerli ırk oldu.