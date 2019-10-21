TSK için eğitilen ilk yerli ırk köpeği
Bursa’nın Gemlik İlçesi’ndeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı, 12 farklı köpek ırkının üretim ve eğitim faaliyetleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne önemli katkı sağlıyor.
7 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimler sonunda yetiştirilen köpekler, görev yerlerine sevk ediliyor. Trabzon’da kullanılan yerli ırk ‘Zerdava’nın, askeri alanda eğitilmesine karar verildi.
MAYIN EĞİTİMLİ
Eğitimleri 2018 yılında tamamlanan ‘Zerdava’ cinsi köpekler; mayın, bomba, narkotik madde arama ve canlı kurtarma köpeği olarak kullanılan ilk yerli ırk oldu.