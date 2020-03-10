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Tribün liderine ‘rant' suikastı

Tribün liderine ‘rant' suikastı

İstanbul'da 23 Aralık 2017'de Fenerbahçe tribün liderleri Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 kişi adliyeye gönderildi.

DEVRİM TOSUNOĞLU 

İddiaya göre, bazı tribün liderleriyle rant nedeniyle sorun yaşayan Altunkaynak’ın önce stada girmesi engellendi, sonra da öldürüldü. Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın cezaevi firarisi Samet D. olduğunu belirledi. Başka bir suçtan tutuklu bulunan zanlı sorgulandı. İfadesinden yola çıkılarak İstanbul, Iğdır ve Diyarbakır’da yakalanan 11 kişi arasında “Dede İbrahim” lakaplı İbrahim G. ve İsmail D. adlı tribün liderlerinin bulunduğu, cinayete azmettirmekle suçlandıkları öğrenildi.

İbrahim G.’nin (sağda) Mehmet Altunkaynak’ı (solda) öldürtmek için tetikçi tuttuğu iddia edildi. 


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