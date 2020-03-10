Tribün liderine ‘rant' suikastı

DEVRİM TOSUNOĞLU



İddiaya göre, bazı tribün liderleriyle rant nedeniyle sorun yaşayan Altunkaynak’ın önce stada girmesi engellendi, sonra da öldürüldü. Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın cezaevi firarisi Samet D. olduğunu belirledi. Başka bir suçtan tutuklu bulunan zanlı sorgulandı. İfadesinden yola çıkılarak İstanbul, Iğdır ve Diyarbakır’da yakalanan 11 kişi arasında “Dede İbrahim” lakaplı İbrahim G. ve İsmail D. adlı tribün liderlerinin bulunduğu, cinayete azmettirmekle suçlandıkları öğrenildi.

İbrahim G.’nin (sağda) Mehmet Altunkaynak’ı (solda) öldürtmek için tetikçi tuttuğu iddia edildi.