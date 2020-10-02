Transit vize nedir, nasıl alınır? Transit vize isteyen ülkeler hangisi?

Transit vize alımı her zaman merak edilen konu başlıklarından biri olmuştur. Yurt dışı uçuşlarından geçerli olan transit vize normal vize ile farklılık gösterir. Transit vize yalnızca aktarma gerçekleştireceğiniz ülkenin havalimanında bulunabilirsiniz. Bu vize türü, 12 ya da 24 aktarma süresi olan yolculardan alınır.

TRANSİT VİZE NEDİR, NASIL ALINIR?

Transit vize aktarmalı yurt dışı uçuşlarda, aktarma yapacağınız ülke tarafından sizlerden istenilen kısa süreli vize türüdür. Aktarma yapacağınız bazı ülkeler orada kalacağınız süreyi dikkate almadan transit vize isteyebilir.

Bazı ülkeler ise 12 ya da 24 saatten fazla aktarma süresi olan yolculardan transit vize talep etmektedir. Transit vize normal vize ile aynı şey değildir. Eğer o ülkeye ait transit vize aldıysanız havalimanından dışarıya çıkamaz ve bagajınızı alamazsınız. Transit vize yalnızca havalimanı içerisinde yer alan transit bekleme salonunda uçağınızı bekleme imkânı sunar.

Transit vize başvuruları bazı ülkelerde online olarak yapılırken bazı ülkelerde konsolosluğa başvurulması gerekmektedir.

TRANSİT VİZE İSTEYEN ÜLKELER HANGİSİ?

Almanya

Transit vizesi isteyen Avrupa ülkeleri arasında yer alan Almanya, eğer Schengen vizeniz varsa transit vize istememektedir. Eğer Schengen vizeniz yok ise aktarma süresine bakmaksızın transit vize istemektedir.

Almanya transit vize işlemlerinizi şahsen konsolosluklara başvurarak gerçekleştirmelisiniz. Şayet hususi veya diplomatik pasaporta sahipseniz transit vizesinden muafsınız.

İngiltere

Avrupa ülkesi olmasına rağmen Schengen vize politikası izlememektedir. İngiltere aktarmalı uçuşlarınızda mutlaka transit vize almalısınız. İngiltere transit vize uygulamasından muaf olunabilecek bazı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlardan kısaca bahsetmek gerekirse; Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda veya Amerika’ya seyahat ediyorsanız ve bu ülkelerin vizesine sahipseniz transit vize istenmemektedir.

Çekya

Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerinden transit vize istemeyen Çekya diğer pasaport sahiplerinden eğer Schengen vizesi yok ise Çekya transit vizesi istemektedir.

İsviçre

2008 yılından beri Schengen ülkesi olan İsviçre, Schengen vizesi olanlardan transit vize talep etmemektedir. İngiltere, Kanada ve Amerika oturma/çalışma izni bulunan Türk vatandaşlarından İsviçre aktarmalı uçuşlarda İsviçre transit vizesi istenmiyor.

Yunanistan

Schengen vizeniz bulunuyorsa Yunanistan aktarmalı uçuşları dert etmenize gerek yoktur. Fakat Schengen vizeniz yoksa Yunanistan transit vizesi almanız gerekmektedir.

Kanada

Kanada vizeniz olmadan Kanada transit vize uygulamasından muaf olamazsınız. Kanada aktarmalı uçuşlar için Kanada transit vizesi almanız gerekmektedir. Kanada transit vizesinden ücret talep etmemektedir.

Bulgaristan

Schengen ülkeleri arasında yer alan Bulgaristan, aktarmalı uçuşlar için transit vize istemektedir. Eğer Schengen vizeniz varsa Bulgaristan transit vizesi almanıza gerek yoktur.