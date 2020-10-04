Transfer dönemi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ekim ayının gelmesi ile birlikte futbolda yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceği de merak konusu oldu. Peki, Transfer ne zaman bitecek? Transfer dönemi ne zaman kapanacak?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Süper Lig'de birinci transfer dönemi için geri sayım yarın sona eriyor.

4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü bitecek.

"Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi tarihleri ise daha sonra açıklanacak.