Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0853
  • 6,8913
  • 329.318
  • 109748
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da, trafo bakımı sırasında akıma kapılan İbrahim Bölge'nin hayatını kaybettiği, Ahmet Yılmaz'ın ağır yaralandığı olayla ilgili bölge sakinleri gördüklerini anlattı.

Mahalledeki bir sitede oturan Banu Bora, sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandığını söyledi. Olayın şokunu üzerinden atamadığını kaydeden Bora, "Büyük bir gürültü ile uyandım. Gelen patlama sesinin ne olduğu merak edip aşağıya baktık, trafodan sesler geliyordu. Daha sonrasında ise ambulans ve polisler geldi. Bir süre sonra ise 1 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin de yaralı olduğunu duyduk. Çok üzgünüm" dedi.


<p>Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Erdoğan, görüşme için Putin'e teşekkür ederek, 'Malum, bu

Başkan Erdoğan: Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi

İstanbul'da film gibi soygun