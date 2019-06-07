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07 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 09:09

Trafikteki kavga huzurevinde bitti

Trafikteki kavga huzurevinde bitti

Mecidiyeköy’de trafikte tartışan Serkan T., Mehmet A.’ya hakaret etti. Bunun üzerine Mehmet A. savcılığa başvurarak kendisine küfreden sürücüden şikayetçi oldu.

Hilal YILDIRIM

 Genel Soruşturma Bürosu Savcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Şikayetçi Mehmet A., kendisine küfreden Serkan T.’nin bayramda huzurevindeki yaşlıları ziyaret etmesi karşılığında şikayetinden vazgeçerek uzlaşabileceğini belirtti. Bu koşulu kabul eden Serkan T. bayramda huzurevine giderek yaşlıları ziyaret etti. Huzurevinde çektirdiği fotoğrafları da dosyaya delil olarak konuldu. Serkan T.’nin yaptığı ziyaret karşılığında şikayetçi Mehmet A.şikayetinden vazgeçerek dosya kapanmış oldu. 

 

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