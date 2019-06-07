Trafikteki kavga huzurevinde bitti

Hilal YILDIRIM

Genel Soruşturma Bürosu Savcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Şikayetçi Mehmet A., kendisine küfreden Serkan T.’nin bayramda huzurevindeki yaşlıları ziyaret etmesi karşılığında şikayetinden vazgeçerek uzlaşabileceğini belirtti. Bu koşulu kabul eden Serkan T. bayramda huzurevine giderek yaşlıları ziyaret etti. Huzurevinde çektirdiği fotoğrafları da dosyaya delil olarak konuldu. Serkan T.’nin yaptığı ziyaret karşılığında şikayetçi Mehmet A.şikayetinden vazgeçerek dosya kapanmış oldu.