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  3. Trafikte tehlike saçan motorsikletlinin rahatlığı pes dedirtti

Trafikte tehlike saçan motorsikletlinin rahatlığı pes dedirtti

Trafikte tehlike saçan motorsikletlinin rahatlığı pes dedirtti

D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde bir motosiklet sürücüsünün arkasında taşıdığı 8 büyük koli ile ilerlemesi dikkat çekti.

D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde bir motosiklet sürücüsünün arkasında taşıdığı 8 büyük koli ile ilerlemesi dikkat çekti. 

Kadıköy istikametinde saat 20.00 sıralarında  34 MM 7715 plakalı motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu arkasındaki bir araçta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Çekilen görüntülerde motosiklet sürücüsü motosikletin arka selesine iple bağladığı paketlerle D-100 Karayolu'nda ilerliyor. Bir otomobil sürücüsünün motosiklet sürücüsüne yanına giderek "Tehlikeli değil mi böyle?" diye seslenmesi üzerine motosiklet sürücüsünün el işaret ile gayet güzel ifadesi yapıyor. Trafikte hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan sürücü daha sonra gözden kayboluyor. 

(DHA)

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