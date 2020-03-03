Trafikte makas katliamına çifte tahliye

Arıkboğa’yı kaçırmak suçundan tutuklanan Abdulsamet Topçi ve babası Mehmet Topçi, hakim karşısına çıktı. Abdulsamet Topçi, savunmasında “Kazadan sonra panik yaptım, hükümlüydüm. Arkadaki arabada bulunan babam bizi hastaneye götürecekti. Yusuf alkollüydü gitmek istemedi. Antalya’daki ailesinin yanına gittik” dedi.

KUSUR ORANINA BAKILACAK



Mehmet Topçi de suçlamaları kabul etmedi. Sanık babayla oğulu tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurup tahliye eden mahkeme, kazaya karışanların kusur oranlarının tespiti için de dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Tahliyelere kazada ölenlerin yakınları sert tepki gösterdi.

ADLİYE KARIŞTI



Sanık yakınları tahliye kararını alkışlayınca salonda gerilim yaşandı. Kazada yakınlarını kaybeden müştekileri polisler sakinleştirdi.

270 GÜNDÜR FİRARİ



Makasçı maganda Yusuf Arıkboğa, 8 ay 24 gündür yakalanamadı.

(DHA)