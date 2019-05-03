Trafik kazasıyla tanıştılar, trafik kazasıyla ayrıldılar!

Kahramanmaraş Elbistan'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mitingine katılmak için Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüs, hatalı sollama yapan bir otomobilin çarpması sonucu devrilmiş, kazada 4'ü kadın 5 kişi ölmüştü. Kazada ölen Elbistan Devlet Hastanesi ortopedi servisinde veri girişi görevlisi olarak çalışan Melike Uysal'ın henüz 22 gün önce evlendiği polis memuru eşi Ahmet Uysal ile bir trafik kazası soruşturmasında tanıştıkları ortaya çıktı. Elbistan'da görevli polis Ahmet Uysal'ın ilçedeki trafik kazası soruşturması için geldiği hastanede Melike ile tanıştığı öğrenildi. Melike Uysal'ın Şanlıurfa'ya gideceğini söylemesi üzerine annesi Şükran Entemiz (55) ile ikiz kız kardeşi Hatice Entemiz de onunla birlikte yola çıktı. Feci kazada Melike Uysal ve annesi hayatını kaybetti, Hatice Entemiz ise yaralı kurtuldu. Aynı kazada ölen Havva Ağca'nın da Melike'nin komşusu olduğu belirlendi. Kazada ölen Onur Yay (25) ilçe adliyesinde savcı katibi olarak görevliydi. Yaralanan eşi Fadime Yay (22) ile adliyede tanışmışlardı. Fadime Yay bir ay önce erken doğum yaptı ve bebeğini kaybetti.

SON SELFİE...

Onur Yay, hem bebeğini kaybeden eşini yalnız bırakmamak hem de moral olsun diye birlikte Urfa'ya gitme kararı vermişti. Fadime Yay'ın kazadan 30 dakika önce kahvaltı yapmak için durdukları, Birecik'teki tesiste eşiyle birlikte selfie çekip sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı ortaya çıktı. Kaza kurbanı 5 kişi gözyaşları içinde defnedildi.