Son Dakika...Trabzon'daki sağanaktan acı haber: Bir kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Araklı ilçesi ile bazı mahallere su taşkınları, sel ve heyelanlar meydana geldi.

Sağanak sonucu meydana gelen sel ve heyelanların en fazla etkili olduğu Yeşilyurt mahallesinde bir çok ev ve iş yeri zarar gördü.

Mahallede meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle iki kişi sulara kapılarak kayboldu.

Olayın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri de bölgeye gönderildi.

Trabzon Valiliği, çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA