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  3. Trabzon'da terör örgütü DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
12 Haziran 2020 Cuma 00:17 | Son Güncelleme:

Trabzon'da terör örgütü DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Trabzon'da terör örgütü DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Trabzon'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, DHKP/C terör örgütü propagandası yapmak ve DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında belli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Z.B, O.K.Y, G.N, S.P ve R.S gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S "DHKP/C terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklandı.

G.N, O.K.Y, S.P ve Z.B'nin ise haklarında yurt dışına çıkma yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

(AA)

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