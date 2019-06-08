Taciz iddiası ortalığı bir anda karıştırdı

Olay Trabzon’un en işlek caddelerinden Uzunsokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre genç bir kadın, yolda yürüdüğü sırada fiziki tacize uğradığını belirtince çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etti, kalabalık bir anda arttı.

Tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı yakalayan vatandaşlar durumu polise bildirirken bu sırada öfkelenen bazı vatandaşların şahsı tekme tokat darp etme görüntüleri cep telefonuna yansıdı.



Polis ekipleri şahsı öfkeli kalabalığın elinden güçlükle aldı.

Polis merkezine götürülen şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

