08 Haziran 2019 Cumartesi 14:33 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:17
Taciz iddiası ortalığı bir anda karıştırdı
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir kadının tacize uğradığı iddiası vatandaşları öfkelendirdi. Öfkelenen kalabalık tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi tekme tokat darp ederken, olaya müdahale eden polisler darp edilen şahsı kızgın vatandaşların elinden güçlükle alabildi.
Olay Trabzon’un en işlek caddelerinden Uzunsokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre genç bir kadın, yolda yürüdüğü sırada fiziki tacize uğradığını belirtince çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etti, kalabalık bir anda arttı.
Tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı yakalayan vatandaşlar durumu polise bildirirken bu sırada öfkelenen bazı vatandaşların şahsı tekme tokat darp etme görüntüleri cep telefonuna yansıdı.
Polis ekipleri şahsı öfkeli kalabalığın elinden güçlükle aldı.
Polis merkezine götürülen şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)