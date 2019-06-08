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08 Haziran 2019 Cumartesi 16:54 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 18:40

Trabzon'da araç tırın altına girdi

Trabzon'da araç tırın altına girdi

Trabzon'da, tırın çarpması sonucu önde seyreden başka bir tırın altına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen Gürcistan plakalı tır, Mustafa Kurt'un (29) kullandığı 52 DR 482 plakalı otomobile arkadan çarptı.   

  

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 53 EK 261 plakalı tırın altına girdi.      

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Mustafa ile Ece (28) ve 3 aylık olduğu öğrenilen Sare Kurt, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.      
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

(AA)

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