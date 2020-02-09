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  3. Trabzon'da okullar kar nedeniyle 2 gün tatil ilan edildi

Trabzon'da okullar kar nedeniyle 2 gün tatil ilan edildi

Trabzon'da okullar kar nedeniyle 2 gün tatil ilan edildi

Trabzon Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama il genelin olmak üzere eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 10 ve11 Şubat'ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.


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