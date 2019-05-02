TOKİ kura sonuçları 2019! TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ kura sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? bu soruların yanıtları herkes tarafından merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın inşa edeceği 50 bin sosyal konut projesi için başvurular alınmaya devam ediyor. TOKİ projelerine gelen başvuru sayısı son rakamlara göre 600 bine yakın. Projelerde en çok başvuru 2 oda 1 salon sosyal konutlara geldi. TOKİ projelerinden 387 TL'den başlayan taksitler daire sahibi olabilmek mümkün. TOKİ 50 bin yeni sosyal konut projesi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte TOKİ projeleri...

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ 50 bin sosyal konut projesinde kuralar Nisan ayı, Mayıs başı gibi çekilecek. Her ilde ayrı kura yapılacak. Her projenin kura çekilişi o şehirde ve noter huzurunda yapılacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİprojelerinde kuraların çekilişi yapılır yapılmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

TOKİ EV FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ 50 bin konut projesinde yer alan 2 oda 1 salon konutlar için taksitler 388 TL'den başlıyor. 240 aya kadar vadelendirme imkanının sağlandığı TOKİ projelerinde peşinat oranı yüzde 10, yüzde 12 ve yüzde 15 olarak belirlendi. TOKİ 50 bin konut projesi için başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla kabul ediliyor.