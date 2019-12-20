TOKİ başvuru bedeli ne kadar, ödemeler ne zaman başlar? TOKİ 2+1 ve 3+1 ödemeleri nasıl olacak?

TOKİ başvuru bedeli ne kadar, ödemeler ne zaman başlar? sorusu ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal konutlar için başvurular 16 Aralık tarihinde başladı ve 15 Ocak’a kadar sürecek. Konutlar yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. TOKİ başvuru bedeli ne kadar, ödemeler ne zaman başlar? araştırılıyor. İşte TOKİ 2+1 ve 3+1 ödemeleri..

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projesinde başvuru bedeli olarak vatandaşlar 2+1 konutlar için 500 TL 3+1 konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti ödeyecek.

TOKİ EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

TOKİ'nin inşa edeceği 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURU BEDELİ HANGİ BANKALARA ÖDENECEK?

Başvurular Ziraat Bankası şubeleri ve T. Halk Bankası A.Ş ’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı.aracılığı ile gerçekleştirilecek.

TOKİ ÖDEME ŞEKİLLERİ

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

TOKİ 100 BİN KONUT ÖRNEK ÖDEME PLANI

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.

KDV ÖDEMESİ;

Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.