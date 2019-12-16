TOKİ 100 bin konut başvuru ücreti hangi bankalara ödenecek? TOKİ başvuru bedeli ne kadar?

TOKİ 100 bin konut başvuru ücreti hangi bankalara ödenecek? sorusu merak edilen konular arasında yerini alıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. TOKİ 100 bin konut için başvurular 16 Aralık itibari ile başladı. Dar gelirlilerin ev sahibi olması amaçlanan projede başvuru detayları da belli oldu. TOKİ başvuru bedeli ne kadar, nereye ödenecek? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projesinde başvuru bedeli olarak vatandaşlar 2+1 konutlar için 500 TL 3+1 konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti ödeyecek.

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURU BEDELİ HANGİ BANKALARA ÖDENECEK?

Başvurular Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilecek.

TOKİ 100 BİN KONUT ÖDEME ŞEKİLLERİ

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

TOKİ 100 BİN KONUT KURA ÇEKİLİŞİ

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

4) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.