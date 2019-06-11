  • $5,8116
  • 6,5838
  • 247.282
  • 93.097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Haziran 2019 Salı 15:57 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 15:57

Tokat'ta traktör devrildi: 1 kişi ölü, 3 kişi yaralandı

Tokat'ta traktör devrildi: 1 kişi ölü, 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Mediha Barut yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Ezebağ köyünde meydana geldi. Özer Barut (42) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör tarladan köye geldiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktörde bulunan Mediha Barut (74) traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ile Saliha Barut (49) ve Sıla Barut (16) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

İran, Rusya´nın S-400´ünü Reddetti

Bakan Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesiyle görüştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Fenerbahçe transfer haberleri! 10 Haziran Fenerbahçe transfer son durum ne?

Çocuğu için öyle bir şey yaptı ki

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.