Tokat'ta traktör devrildi: 1 kişi ölü, 3 kişi yaralandı

Kaza, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Ezebağ köyünde meydana geldi. Özer Barut (42) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör tarladan köye geldiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktörde bulunan Mediha Barut (74) traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ile Saliha Barut (49) ve Sıla Barut (16) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(DHA)