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  3. Tokat'ta 5 gün önce kaybolan kişi arazide bulundu

Tokat'ta 5 gün önce kaybolan kişi arazide bulundu

Tokat'ta 5 gün önce kaybolan kişi arazide bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5 gündür haber alınamayan kişi, yakınları tarafından arazide bulundu.

Kavalcık köyünde yaşayan Ömer Kaya (43), 5 gün önce hayvanlarını otlatmak için yaylaya götürdü. Hayvanları bölgede bulan ancak Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin bölgede arama çalışması sürerken Kaya, yakınları tarafından arazideki çeşmenin yanında bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Kaya, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

(AA)

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