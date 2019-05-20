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TIR'ın dorsesi alev alev yandı

TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan hurda kağıtlar, alev aldı. Yangın, aracı sarmadan itfaiye görevlilerince söndürülürken, kağıtların çoğu, kül oldu.

Cihat Dinçer, Kayseri'den aldığı hurda kağıtları Ergene'nin Ulaş Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasına götürmek üzere, 50 AAN 433 plakalı TIR ile yola çıktı. Dorsede bulunan hurda kağıtlar, Marmaracık Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yoldan geçen sürücülerin uyarması üzerine Dinçer, aracı yolun sağına çekerek, itfaiyeye haber verdi. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle alevler, dorsedeki kağıtların çoğunu sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler, TIR'ın sürücü kısmına ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

(DHA)

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