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  3. TIR'ın 300 metre sürüklediği otomobilden mucize kurtuluş

TIR'ın 300 metre sürüklediği otomobilden mucize kurtuluş

TIR'ın 300 metre sürüklediği otomobilden mucize kurtuluş

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çarpışma sonucu yan dönen otomobil, yaklaşık 300 metre TIR'ın önünde sürüklendi. Otomobilde bulunan 3 kişi, mucize eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Turgutlu - Manisa yolu üzeri Hamalınkırı mevkiinde meydana geldi. Turgutlu yönünden Manisa istikametine seyir halinde olan Caner A. (52) idaresindeki 45 UV 813 plakalı TIR, yine aynı yönde seyir halindeki Osman E. (56) yönetimindeki 45 E 3434 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan dönen ve TIR’ın önüne geçen otomobil, yaklaşık 300 metre sürüklendi. Facianın eşiğinden dönülen kazada otomobilde bulunan 3 kişi, mucize eseri yara almadan kurtuldu. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

'SÜRÜKLENDİK GELDİK BURAYA KADAR'

Otomobil içerisindeki yolculardan Şahin Güleç (42), “Çobanisa’dan tarladan dönüyorduk. Biz yolda düz bir şekilde gidiyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Birden TIR'ın önüne geldik. Sürüklenmeye başladık. Korna çaldık ama bizi duyan olmadı. Daha sonra TIR durdu, araçtan indik. Buraya kadar geldik. Şükür burnumuz bile kanamadı" dedi.

'SANIRIM GÜNEŞTEN GÖRMEDİM'

TIR sürücüsü Caner A. ise “Ben hiç bir türlü önüme gelen aracı görmedim. Sanırım güneşten. Sadece sesler duydum. Dorseden geliyor sandım sağa çektim baktım önümde arabayı gördüm. Şükürler olsun ki maddi hasarlı atlattık kazayı" dedi.

DHA

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