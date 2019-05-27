Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0543
  • 6,7807
  • 250.324
  • 86.035
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Tire'de bomba gibi patlayan buhar kazanı 1 işçiyi canından etti

Tire'de bomba gibi patlayan buhar kazanı 1 işçiyi canından etti

Tire'de bomba gibi patlayan buhar kazanı 1 işçiyi canından etti

İzmir’in Tire ilçesinde sabah saatlerinde bir fabrikada meydana gelen buhar kazanı patlamasında bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, bu sabah Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir sigara üretim tesisinde meydana geldi. İddiaya göre bir sigara fabrikasında bir anda artan basınç sebebiyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamayı duyan çalışan hemen sağlık görevlilerine haber verirken olay yerine jandarma ekipleriyle itfaiye görevlileri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede fabrika işçilerinden olan iki çocuk babası Mustafa Ulaşır'ın (45) hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. 
Olayla soruşturma başlatıldı. 

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hazal aşka geldi
Çarpışma'ya Onur Saylak böyle veda etti
Ünlü oyuncudan evliliğe ilk adım!
Genç şarkıcının kardeşi oyuncu oluyor
Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor?
Enes Özdemir moderatörlüğünde Akşam TV´de canlı yayınlanan Hat-Trick programında Akşam Gazetesi spor

Galatasaray´la Anlaştığı İçin Ölüm Tehditleri Alan Ünlü Futbolcu Kim?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın az bilinen gerçekleri

THY yolcularını Çin'in 2 bin yıllık tarihi olan Xian şehrine taşımaya başlayacak