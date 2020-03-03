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  3. Tır park halindeki tıra çarptı: Ölü ve yaralı var

Tır park halindeki tıra çarptı: Ölü ve yaralı var

Tır park halindeki tıra çarptı: Ölü ve yaralı var

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tırın park halindeki bir başka tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara Çevre Yolu'ndan İstanbul istikametine giden narenciye yüklü 33 HN 836 plakalı tırın lastiği Eryaman 3. Etap kesiminde patladı. Bunun üzerine tırın şoförü ve yanındaki arkadaşı lastiği değiştirmek için aracı güvenlik şeridine park etti. Bu sırada aynı yönde seyir halinde bulunan Hakan Özkara'nın kullandığı 01 CAF 71 plakalı tır, park halindeki tıra arkadan çaptı.

Kazada, tırın lastiklerini değiştirmek isteyen sürücü ve yanındaki kişi olay yerinde öldü, diğer tırın sürücüsü Özkara yaralandı.

İlk yardım ekiplerince müdahalede bulunulan Özkara ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle park halindeki tırda yüklü bulunan tonlarca narenciye ürünü yola savruldu.

(AA)


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