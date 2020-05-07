Tilavet secdesi nasıl kılınır, neler okunur? Kuran'da secde ayeti hangi surelerde geçer? Tilavet secdesi kılınışı haberimizde!

Tilavet secdesi nasıl kılınır, neler okunur? sorusu yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini korumaya devam ediyor. Kutsal ve yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de geçen secde ayetleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kuran-ı Kerim okunduğu zaman secde ayetlerini okuyan ya da duyan kişinin secde etmesi vacip olmaktadır. Peki, Kuran'da secde ayeti hangi surelerde geçer? Kuran-ı Kerim'de toplamda on dört secde ayeti bulunmaktadır. Haberimizin içerisinden Tilavet secdesi kılınışı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

TİLAVET SECDESİ NASIL KILINIR?

Kur’an’da geçen Tilavet secdesi şu şekilde yapılıyor;

Namaz dışında ise secde ayetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, Tilavet secdesine niyet ederek abdestli olarak, kıbleye karşı ayakta durup, elleri kulaklara kaldırmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gider.

Üç defa "sübhâne rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra tekbir alarak secdeden kalkar ve "semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" der. (Bakara, 2/286) Niyet şarttır. Zira niyetsiz sahih olmaz.

Secde âyetini işiten cünüp veya abdestsiz kimse, temizlendikten sonra tilavet secdesi yapar. Bir oturumda, bir secde âyetini birkaç defa okuyan ve işiten, hepsi için bir secde eder. Bir oturumda ne kadar secde âyeti okunmuşsa, o kadar tilavet secdesi gerekir. Mesela üç secde âyeti okunursa, üç secde gerekir.

NAMAZDA TİLAVET SECDESİ

Namazda okunan secde ayetini namazda olmayan bir kimse işitirse tilavet secdesi yapar. Namazda olan kimse, namaz dışından bir kimsenin okuduğu secde ayetini işitirse, namazını tamamladıktan sonra secde yapar. Namaz kılan kişi okuyunca, hemen ayrıca rüku veya bir secde yapıp ayağa kalkar. Okumasına devam eder. Secde âyetini okuduktan iki üç âyet sonra namazın rükusuna eğilirse ve tilavet secdesine niyet ederse, namazın rüku veya secdeleri, tilavet secdesi yerine geçer.

TİLAVET SECDESİ HANGİ SURELERDE VAR?

Tilavet secdesi Kur’an-ı Kerim’de aşağıda sıralanan cüzlerde yer almaktadır;

9. CÜZ - A`raf sûresi - 206

13. CÜZ - Ra`d Sûresi - 15

14. CÜZ - Nahl sûresi - 49

15. CÜZ - İsrâ sûresi - 107

16. CÜZ - Meryem sûresi - 58

17. CÜZ - Hacc sûresi - 18

19. CÜZ - Furkan sûresi - 60

19. CÜZ - Neml sûresi - 25

21. CÜZ - Secde sûresi - 15

23. CÜZ - Sâd sûresi - 24

24. CÜZ - Fussılet sûresi - 37

27. CÜZ - Necm sûresi - 62

30. CÜZ - İnşikak sûresi - 21

30. CÜZ - Alâk sûresi – 19

TİLAVET SECDESİ NEDİR?

Tilavet secdesi; Kur'an-ı Kerim’de on dört yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye verilen isimdir.