Tilavet secdesi nasıl kılınacağı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Mübarek Ramazan ayının gelmesi sebebiyle hatimler yapılıyor. Kuran-ı Kerim'de 14 surede geçen secde ayetleri, okunduğu ya da duyulduğu zaman kılınması vaciptir. Tilavet secdesi nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Tilavet secdesi hangi cüzlerde var? Secde ayeti okuyan kişi namazda değilse ayeti okur okumaz ya da daha sonrada kılabilir. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

TİLAVET SECDESİ HANGİ CÜZLERDE VARDIR?

Tilavet secdesi Kur’an-ı Kerim’de aşağıda sıralanan cüzlerde yer almaktadır;

9. CÜZ - A`raf sûresi - 206

13. CÜZ - Ra`d Sûresi - 15

14. CÜZ - Nahl sûresi - 49

15. CÜZ - İsrâ sûresi - 107

16. CÜZ - Meryem sûresi - 58

17. CÜZ - Hacc sûresi - 18

19. CÜZ - Furkan sûresi - 60

19. CÜZ - Neml sûresi - 25

21. CÜZ - Secde sûresi - 15

23. CÜZ - Sâd sûresi - 24

24. CÜZ - Fussılet sûresi - 37

27. CÜZ - Necm sûresi - 62

30. CÜZ - İnşikak sûresi - 21

TİLAVET SECDESİ NASIL KILINIR?

Namazda olan kimse, namaz dışından bir kimsenin okuduğu secde ayetini işitirse, namazını tamamladıktan sonra secde yapar.

Namaz dışında ise secde ayetini okuyan veya secde ayetini işiten kişi, Tilavet secdesine niyet ederek abdestli olarak, kıbleye karşı ayakta durup, elleri kulaklara kaldırmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gider.

Üç defa "sübhâne rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra tekbir alarak secdeden kalkar ve "semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" der. (Bakara, 2/286) Niyet şarttır. Zira niyetsiz sahih olmaz.

Secde âyetini işiten cünüp veya abdestsiz kimse, temizlendikten sonra tilavet secdesi yapar. Bir oturumda, bir secde âyetini birkaç defa okuyan ve işiten, hepsi için bir secde eder. Bir oturumda ne kadar secde âyeti okunmuşsa, o kadar tilavet secdesi gerekir. Mesela üç secde âyeti okunursa, üç secde gerekir.