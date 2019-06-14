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14 Haziran 2019 Cuma 10:21 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 11:12

TİGEM 51 safkan Arap atını ihale ile satacak

TİGEM 51 safkan Arap atını ihale ile satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 51 safkan Arap koşu tayı satılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 25 Haziran'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. 

Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.

İhale şartnamesi TİGEM ve Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek. 

(AA)

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