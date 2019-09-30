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THY görevlisinden alkışlanacak hareket

THY görevlisinden alkışlanacak hareket

İstanbul'da yaşanan deprem sırasında Türk Hava Yolları (THY) görevlisinin, uçuş işlemleri için bekleyen kadın yolcuyu yanına alarak bankonun altına aldığı görüntülere sosyal medyada beğeni yağdı.

Geçtiğimiz günlerde Marmara denizinde yaşanan deprem, İstanbul Havalimanı'nda da hissedildi. Deprem sırasında uçuş işlemleri için bankoya gelen bir kadın yolcu, THY görevlisi tarafından adeta koruma altına alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda deprem olduğunu anlayınca kadın yolcuyu da yanına alarak uçuş işlemlerinin yapıldığı bankonun altına giren THY görevlisi, büyük takdir topladı.

(İHA)

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