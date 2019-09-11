Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7871
  • 6,3806
  • 277.632
  • 101756
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. THY, eğlence platformundaki yeni mobil uygulamasını duyurdu

THY, eğlence platformundaki yeni mobil uygulamasını duyurdu

THY, eğlence platformundaki yeni mobil uygulamasını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), eğlence platformu 'Planet' için geliştirdiği yeni mobil uygulamasını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, uçak içi eğlence platformu "Planet" ile eşleştirilebilen "Companion Entertainment" uygulamasını misafirlerinin kullanımına sundu.

"Planet", bu uygulama ile seyahat öncesi ve sonrasında etkileşim kurulabilen, yolcu memnuniyetini artıran bir platforma dönüşüyor.

THY'nin uçak içi eğlenceyi uçak dışında da etkileşim kurulabilen bir konsept haline getiren yeni uygulaması, birçok özelliği ile ilk etapta 100'den fazla uçakta kullanılabilecek. Uygulamanın sunduğu ayrıcalıklı deneyim zaman içerisinde daha fazla sayıda uçakta THY misafirleri ile buluşacak.

"Companion Entertainment" uygulaması ile yolcular, seyahatleri öncesinde Planet'in gökyüzünde sunduğu zengin içerikleri inceleyebilecek, platformdaki film, TV programı, dizi gibi beğendikleri içerikleri favori listesine ekleyip bu içeriklere gökyüzünde zaman kaybetmeden ulaşabilecek.

Misafirler, koltuk arkası ekranlarındaki eğlence dünyasını mobil cihazları ile kumanda edebilecek. Uygulama yolculara, içerik oynatma, duraklatma, içerik listesi içinde gezinme ve sesi ayarlama gibi özellikleri kontrol etme imkanı tanıyor. Uygulama aynı zamanda yolcunun mobil cihazını Planet'in ikinci ekranına dönüştürüyor.

Uygulamayı aktif hale getirmek isteyen yolcular, "IOS" veya "Android" mağazalarından "Companion Entertainment" uygulamasını mobil cihazlarına indirebilecek.

Seyahatleri öncesi ve sonrasında, gökyüzünde sunulan içerikleri inceleyebilecek yolcular, uçak içerisinde kendi mobil cihazları ile Planet platformunu eşleştirerek bu içerikleri koltuk arkası ekranlarına aktarabilecek.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Bu olayın manşeti aldığım cezalar değil, taciz suçundan beraat etmemdir'
Geçen ay boşanmışlardı... Flaş hamle!
Aslıhan Doğan Turan'dan dava hakkında ilk paylaşım
Engin Akyürek'in sevgilisi ortaya çıktı
Bekir Aksoy sessiz sedasız evlendi

Kerbela Olayı Nedir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bitlis'te trafik kazası faciası! Çok sayıda ölü var