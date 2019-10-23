Teröristten maddi tazminat da alınacak

Neslihan KESKİN

İstanbul Halkalı’da 22 Haziran 2010 tarihinde, askeri görevlileri taşıyan servis minibüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda lise öğrencisi Buse Sarıyağ ile 5 asker şehit oldu, 12 asker de yaralandı. Saldırıyla ilgili örgüt üyesi Mehmet Kazım Sevim ve Seyithan Özer’in de aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılanması sürerken, Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Dava dilekçesinde İçişleri Bakanlığı’nın şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Boşnak’ın ailesine 88 bin lira, Astsubay Bekir Çelik’in ailesine ise 462 bin lira ödediği belirtildi.

ZARARI İSTENDİLER

İki şehit yakınına ödenen toplam 550 bin liralık zararın davalılardan karşılanması istenen dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesince olayın failleri sanıklar Sevim ve Özer’in kamu görevlisi Mehmet Boşnak ile Bekir Çelik’in ölümüne neden olmak suçunu işledikleri tespit edilmiştir. Bahsi geçen iki tazminat davası nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığınca ödenen toplam 550 bin lira tutarındaki Hazine zararının olayın sorumlularından tahsili amacıyla bu davanın açılması gerekmiştir.”

Mehmet Kazım Sevim ve Seyithan Özer’e 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 235’er yıla kadar hapis cezası verilmişti.

Şehit olan lise örencisi Buse Sarıyağ, saldırının simgesi olmuştu.

BUSE VE 5 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Saldırıda askerler Çağlar Bölük, Duran Bayram, Uğur Ekiz, Bekir Çelik, Mehmet Boşnak ve lise öğrencisi Buse Sarıyağ, şehit oldu.