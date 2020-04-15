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  3. Teröristlere göz açtırmayan jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor

Teröristlere göz açtırmayan jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor

Teröristlere göz açtırmayan jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor

Bitlis'te başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölge halkının her türlü ihtiyaçlarında yanında yer alarak gönüllere dokunuyor.

Bitlis'te başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölge halkının her türlü ihtiyaçlarında yanında yer alarak gönüllere dokunuyor. Jandarma ekipleri, Ahlat ilçesine bağlı Cemalettin köyünde yaşayan 75 yaşındaki Hüsniye Cebe'nin koyunların yem ve su verdi.

Mehmet Muş'tan ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği hakkında açıklama

Mehmet Muş'tan ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği hakkında açıklama

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