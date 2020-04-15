Teröristlere göz açtırmayan jandarma vatandaşa devletin şefkat elini uzatıyor
Bitlis'te başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölge halkının her türlü ihtiyaçlarında yanında yer alarak gönüllere dokunuyor.
Bitlis'te başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölge halkının her türlü ihtiyaçlarında yanında yer alarak gönüllere dokunuyor. Jandarma ekipleri, Ahlat ilçesine bağlı Cemalettin köyünde yaşayan 75 yaşındaki Hüsniye Cebe'nin koyunların yem ve su verdi.