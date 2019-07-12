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Terörden temizlenen köye kardeşlik geldi

Terörden temizlenen köye kardeşlik geldi

Devlet desteğiyle Şırnak’taki Cevizağacı Köyü’ne dönen Hıristiyan aileler için zamanla tahrip olan Mor Yuhanon Kilisesi’nin kalıntılarından yenisi yapılıyor. 

Şırnak Beytüşşebap’ta 1990’lı yıllarda terör nedeniyle terk edilen Keldanilerin yaşadığı Cevizağacı Köyü, 2001’de başlatılan “Köye Dönüş Projesi” ile yeniden yaşamla buluştu. Köylerini geçmişte terk etmek zorunda kalan ailelerden 8’i, devlet desteğiyle doğduğu topraklara döndü. Zamanla tahrip olan Mor Yuhanon Kilisesi’nin yeniden inşası için Keldanilerin aradığı maddi destek de Avrupa’daki hemşerileri Çelebi Yaramış’tan geldi. Resmi makamlardan alınan izin sonrası inşaat çalışmalarına başlandı.

Müslümanlar çalışıyor

Köyde 8 ailenin yaşadığını belirten muhtarı Metin Yaramış, “Devletimiz bize çok iyi bakıyor. Hıristiyan köyüyüz. Komşu köyler de bize çok iyi bakıyor. Yazın 100’e yakın akrabamız Avrupa’dan köye geliyor” dedi. Devletin sunduğu imkanlarla rahat bir yaşam sürdüklerini belirten Yaramış, şöyle konuştu: “Kilise yapmamızı herkes iyi karşıladı. Halkımız ve devletimiz destek verdi. Kilisenin inşaatında çalışanlar da Müslüman kardeşlerimizdir. Bizim burada ayrım yoktur. Biz çok iyi geçiniyoruz.” 

Buraya dönmek Avrupa’dakilerin hayali

Köy sakinlerinden Aydın Yaramış, “Devlet yollarımızı yaptı, bize yardım ediyor. Artık burada huzur var, eskisi gibi olaylar yok. Askerimiz, korucumuz 24 saat nöbet tutuyor. Böyle devam ederse burası Avrupa’dan daha güzel bir yer olur. Avrupa’dakiler buraya gelmeyi hayal ediyorlar” diye konuştu. Komşu köyde yaşayan Cemil Acar da Hristiyanlarla eskiden beri iyi komşuluk yaptıklarını söyledi.

Doğu Süryanileri olarak biliniyor

Türkiye’de sayıları çok azalan Keldaniler, tarihte Babil İmparatorluğu’nun hakim sınıfı olarak biliniyor. Asurlular ve Süryanilerle aynı kavimden olan Keldaniler, bazı bilimsel araştırmalarda Doğu Süryanileri olarak adlandırılıyor.

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