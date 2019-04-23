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TEM Seyrantepe'de zincirleme trafik kazası

TEM Seyrantepe'de zincirleme trafik kazası

TEM Seyrantepe Mevkii Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaza TEM Seyrantepe Mevkii Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolları ekiplerinin sağ şeritte yol çizgisi çalışması yaptığı sırada kamyonete arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet en sol şeride savrulurken, arkadan gelen başka bir araç da hafif ticari araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılma çalışması devam ediyor. 

(DHA)

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