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  3. TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Sakarya TEM otoyolu Akyazı ilçesi mevkinde meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Akyazı gişeler civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

6 YARALI

Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza sonrası araçlar kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

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