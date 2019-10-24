TEM'de kaza: Kamyon gişeye çarptı

İstanbul Avcılar'da meyve yüklü bir kamyon TEM girişindeki gişelere çarptı. Araçta sıkışanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

TEM Otoyolu Avcılar Bağlantı yolunda bulunan gişelere meyve yüklü kamyon çarptı.

Olay yerine polis ekibi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kamyonda bulunan meyveler de yola saçıldı.

İtfaiyenin kamyonda sıkışanları kurtarma çalışması sürüyor.

İHA