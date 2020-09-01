Tele dolandırıcılar hâlâ ekmek yiyor!

BABA-OĞULU 34 BİN DOLAR DOLANDIRDILAR



Muş’un Gümüşali Köyü’nde yaşayan Halit Sönmez ve oğlu Erhan Sönmez, 6 Ağustos’ta telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüphelilerin hesaplarına 34 bin dolar gönderdi. Sonra dolandırıldıklarını anlayan baba oğulun şikayeti üzerine polis, 3 şüpheliden 2’sini tutukladı. Baba Halit Sönmez, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

‘JANDARMA’YLA İNANDIRDILAR



“Kendisini Cumhuriyet başsavcısı olarak tanıttı. Her şeyimi benden iyi biliyorlardı. Önce savcılığa gelmemi sonra bankanın oraya gitmemi, en son jandarmayı köye gönderdiklerini söylediler. Oğlum da ‘jandarmanın köye geldiğini’ anlattı, inandım. Paramın miktarını detaylı olarak bana söylediler. Verilen hesaba 34 bin dolar gönderdim. Sonra bana ‘dekontlarını al savcılığa gel’ dediler. Savcılıkta öyle bir savcının olmadığını söylediklerinde anladım.”

EMEKLİ PROFESÖR 265 BİN TL’SİNİ ELLERİYLE VERDİ



Emekli Fizik Profesörü Çetin B., 30 Ocak 2020’de dolandırıcıların tuzağına düştü. Telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Çetin B.’ye “Adınıza FETÖ’ye birisi para göndermiş. Sizi lekelemeye çalışıyorlar” dediler. Kandırılan B., evinin kapısında bekleyen bir kişiye 256 bin TL’sini önce vermedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU



Eşinin de polis merkezine yönlendirildiğini duyan B., tüm parayı gelen kişiye teslim etti. Dolandırıcılar, “Bizi takip etme. 15 dakika sonra çayı hazırlayın, biz parayı getireceğiz” dedi. Eşi eve geldiğinde karakola gitmediğini öğrenen Çetin B., sahte komiseri arayıp “Karakola gidiyorum” dedi. Telefon suratına kapanınca dolandırıldığını anlayan Çetin B., şahıslardan şikâyetçi oldu.

ŞEHİT AİLELERİNİN 922 BİN LİRASINI ÇARPTILAR



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Eski Başkan Yardımcısı Dilek Yamaner, görevde olduğu 2018 yılında Şırnak İl Başkanı Müşerref Güngör’e ihaleye girmek için teklifte bulundu. Yamaner’in teklifini olumlu karşılayan Güngör, şehit ailelerinden 922 bin lira topladı. Güngör, parayı vermelerine rağmen ihaleye ailelerin katılmadığını öğrendi. Bunun üzerine Güngör yardımcısından parayı geri istedi. Ancak alamadı. 21 Ağustos’ta dolandırıldığı iddiasıyla Yamaner hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusunda bulundu. ve Güngör, TÜGŞAV Genel Merkezi’nce görevlerinden alındı. Dolandırıldığını söyleyen eski başkan Müşerref Güngör ailelerin hakkını arıyor.