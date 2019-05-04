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  3. Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

Malkara'da meydana gelen trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesinden Malkara istikametine giden sürücü Oya K. (31) yönetimindeki 34 YZU 29 plakalı otomobil, Karıştıran mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fatih K. (31), Aslı S. (24) ve N.K. isimli bir yaşındaki bebek yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

(AA)

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