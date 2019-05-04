Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesinden Malkara istikametine giden sürücü Oya K. (31) yönetimindeki 34 YZU 29 plakalı otomobil, Karıştıran mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fatih K. (31), Aslı S. (24) ve N.K. isimli bir yaşındaki bebek yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

(AA)